Прага, 4 августа, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В результате столкновения двух поездов, произошедшего в Чехии, погибли три человека, сообщает 4 августа Euronews.

Железнодорожный тоннель

Кроме того, на данный момент известно, что более 30 человек получили травмы.

Погибли машинисты обоих поездов и одна женщина-пассажир. Среди пострадавших семь человек остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, столкновение произошло возле города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии. Столкнулись немецкий экспресс EX 351, следовавший из Мюнхена в Прагу, и чешский поезд OS 7406.