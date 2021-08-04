Сеул, , 20:42 — REGNUM Северная Корея хочет ослабить ряд международных санкций, прежде чем возобновит переговоры о денуклеаризации с США. Об этом заявил на брифинге глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), передаёт ИА «Красная весна».

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, как сообщается, Пхеньян добивается отмены ограничений на импорт предметов роскоши, таких как высококачественный алкоголь и одежда. Также КНДР требует снятия запрета на экспорт металла, импорт рафинированного топлива и других товаров первой необходимости.

Между тем представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил 2 августа, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен призвать коллег из Юго-Восточной Азии в ходе запланированной на текущей неделе виртуальной встречи к полномасштабной реализации санкций в отношении КНДР.

3 августа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты готовы к встречам с представителями Северной Кореи «в любое время, в любом месте и без предварительных условий». Ответа от Пхеньяна на это заявление пока не последовало.