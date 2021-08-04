Москва, 4 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Новопушкинском сквере в Москве сегодня, 4 августа, прошел митинг обманутых дольщиков крупнейшего долгостроя столицы ЖК «Царицыно». К ним присоединились участники долевого строительства комплексов «Троицкая Ривьера», «Мегаполис», «Чеховский посад» и других недостроенных жилых объектов Москвы и Подмосковья. Они потребовали от властей в кратчайшие сроки решить проблему долгостроев и наказать по всей строгости закона виновных в растратах чиновников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Строительство двух очередей ЖК «Царицыно» началось в 2014 году, однако, как считают дольщики, их деньги были выведены в оффшоры. В 2018 году застройщик в лице АО «МКХ» обанкротился, а его глава Игорь Пинкевич был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда же решить проблему долгостроя вызвалось правительство Москвы за счет бюджетных средств, которые были выделены новому застройщику АО «Мосотделстрой №1», чьим единственным акционером выступил сам город.

«Казалось бы, все хорошо, мы должны радоваться: выделили деньги, составлена «дорожная карта», по которой в 2021 году все недостроенные объекты «Царицыно-1» и «Царицыно-2» должны быть достроены. На данный момент были сданы только те корпуса «Царицыно-1», которые были достроены на 90−95%. Они были сданы с огромными недоделками. Из «Цариыно-2» не достроен и не готов к сдаче ни один корпус. Куда делись деньги? Их бы хватило на постройку этих зданий с нуля», — заявил представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Царицыно» Андрей Редькин.

«Мосотделстрою №1» город в лице Москомстройинвеста (МКСИ) также поручил достройку ЖК «Терлецкий парк» и ЖК «Марушкино», где складывается схожая ситуация.

«ЖК «Марушкино» был готов на 93% — прошло три года. Оставалось подключить коммуникации и, может быть, где-то что-то подправить. Были выделены большие деньги на то, чтобы эти остаточные проблемы решить. Дольщики мне пишут, что никаких завершающих действий они не видят. По стране точно такая же ситуация — очень медленно идут процедуры по передаче, по новому проектированию. Законодательство постоянно меняется», — заявила представитель рабочей группы по защите прав участников долевого строительства при Госдуме Альмира Сарсеева.

По ее словам, в России сегодня насчитывается более 500 тысяч обманутых дольщиков. На ситуацию кардинально не смогло повлиять ни создание Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, ни в частности его московского аналога. В то же время есть примеры, когда проблемные ЖК достраивал частный инвестор, финансово заинтересованный в сдаче объекта. Так, например, произошло с ЖК «Чайка» в Волгограде.

Тот же ЖК «Царицыно» является привлекательным для частных застройщиков объектом за счет нераспроданных помещений в первых двух очередях и выделенной земли под застройку третьей. Не менее интересны инвесторам столичные ЖК «Квартал Триумфальный» (в прошлом печально известная «Кутузовская миля»), ЖК «Нескучный Home & SPA» и многие другие долгострои.

В настоящее время в отношении «Мосотделстроя №1» инициирована процедура банкротства — соответствующее заявление о намерении опубликовано ПАО «МОЭК». Согласно Картотеке арбитражных дел в рамках дела №А40−317 737/18−20−6548 установлены факты перечисления денежных средств на технические компании-однодневки, что послужило основанием для доначисления налогов и штрафов на сумму порядка 400 млн. руб. Это вынудило дольщиков ЖК «Царицино-2» выйти с пикетами к мэрии и заявить о возбуждении уголовного дела против Москомстройинвеста.

В случае банкротства АО «Мосотделстрой №1» все ранее переданные ему на достройку жилые дома с дольщиками перейдут в рамках уже его процедуры в пользу московского фонда, и сроки возобновления их строительства неизвестны. Впрочем, дольщики не верят, что городского застройщика действительно могут обанкротить, равно ка к и не верят срокам сдачи домов, определенным «дорожной картой» МКСИ.

«ЖК «Царицыно» — единственная строительная площадка в Центральном федеральном округе, которую взяла под свой контроль Генеральная прокуратура России. Вот до какого позора дожил наш застройщик под руководством Москомстройинвеста», — отметила представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Царицыно» Нина Козлова.