Обманутые дольщики провели митинг в Москве
Москва, 4 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Новопушкинском сквере в Москве сегодня, 4 августа, прошел митинг обманутых дольщиков крупнейшего долгостроя столицы ЖК «Царицыно». К ним присоединились участники долевого строительства комплексов «Троицкая Ривьера», «Мегаполис», «Чеховский посад» и других недостроенных жилых объектов Москвы и Подмосковья. Они потребовали от властей в кратчайшие сроки решить проблему долгостроев и наказать по всей строгости закона виновных в растратах чиновников.
Строительство двух очередей ЖК «Царицыно» началось в 2014 году, однако, как считают дольщики, их деньги были выведены в оффшоры. В 2018 году застройщик в лице АО «МКХ» обанкротился, а его глава Игорь Пинкевич был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда же решить проблему долгостроя вызвалось правительство Москвы за счет бюджетных средств, которые были выделены новому застройщику АО «Мосотделстрой №1», чьим единственным акционером выступил сам город.
«Мосотделстрою №1» город в лице Москомстройинвеста (МКСИ) также поручил достройку ЖК «Терлецкий парк» и ЖК «Марушкино», где складывается схожая ситуация.
По ее словам, в России сегодня насчитывается более 500 тысяч обманутых дольщиков. На ситуацию кардинально не смогло повлиять ни создание Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, ни в частности его московского аналога. В то же время есть примеры, когда проблемные ЖК достраивал частный инвестор, финансово заинтересованный в сдаче объекта. Так, например, произошло с ЖК «Чайка» в Волгограде.
Тот же ЖК «Царицыно» является привлекательным для частных застройщиков объектом за счет нераспроданных помещений в первых двух очередях и выделенной земли под застройку третьей. Не менее интересны инвесторам столичные ЖК «Квартал Триумфальный» (в прошлом печально известная «Кутузовская миля»), ЖК «Нескучный Home & SPA» и многие другие долгострои.
В настоящее время в отношении «Мосотделстроя №1» инициирована процедура банкротства — соответствующее заявление о намерении опубликовано ПАО «МОЭК». Согласно Картотеке арбитражных дел в рамках дела №А40−317 737/18−20−6548 установлены факты перечисления денежных средств на технические компании-однодневки, что послужило основанием для доначисления налогов и штрафов на сумму порядка 400 млн. руб. Это вынудило дольщиков ЖК «Царицино-2» выйти с пикетами к мэрии и заявить о возбуждении уголовного дела против Москомстройинвеста.
В случае банкротства АО «Мосотделстрой №1» все ранее переданные ему на достройку жилые дома с дольщиками перейдут в рамках уже его процедуры в пользу московского фонда, и сроки возобновления их строительства неизвестны. Впрочем, дольщики не верят, что городского застройщика действительно могут обанкротить, равно ка к и не верят срокам сдачи домов, определенным «дорожной картой» МКСИ.