Вашингтон, 4 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Итан Коэн не участвовал в создании художественного фильма «Макбет», режиссёром был только его брат Джоэл Коэн. Это произошло потому, что Итан больше не хотел снимать фильмы, рассказал близкий друг Коэнов композитор Картер Бёруэлл в интервью Score.

Цитата из к/ф «Старикам тут не место». Реж. братья Коэны. 2007. США Выстрел

По его словам, Итану Коэну больше нравится занимается театральными постановками, а на что направит свою энергию его брат Джоэл после выхода «Макбета», не известно.

Бёруэлл «У них куча сценариев, которые сейчас пылятся на полках, мне хочется надеяться, что они вернутся к ним, поскольку я читал некоторые из них: они невероятны».

Напомним, премьера «Макбет» запланирована на 24 сентября 2021 г. Джоэл Коэн является продюсером, режиссёром и автором сценария, Бёруэлл написал музыку для фильма.

Братья Коэны создали совместно такие фильмы как «Невыносимая жестокость», «Старикам здесь не место», «Человек, которого не было», «Шпионский мост» (сценаристы), «Баллада Бастера Скраггса».

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