Челябинск, 4 августа, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В Челябинске два иностранных гражданина задержаны с 89 граммами наркотика. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Двое неработающих и пока не судимых иностранцев 1996 и 1999 года рождения подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Их поймали возле одного из домов города. А в месте их проживания изъяли весы и упаковочные материалы.

Теперь обоим грозит до 20 лет заключения. Их водворили в изолятор временного содержания. Скоро иностранцам изберут меру пресечения.