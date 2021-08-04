Москва, 4 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В среду, 4 августа состоялся прямой эфир в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном». Гостем эфира руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной стал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Kremlin.ru Глава Амурской области Василий Орлов

Главной темой эфира стала борьба региона с последствиями подтоплений — самыми масштабными за последние 50 лет. В области было зафиксировано две волны паводков. С первой регион уже справился. Губернатор отметил, что эффективное преодоление подтоплений и их последствий стало возможным благодаря взаимодействию с большим количеству партнеров: от Минприроды, войск МЧС и Минобороны до волонтёров.

«Каждое наводнение делает нас сильнее. Каждый год нас затапливает, и каждый год мы делаем выводы и делимся своим опытом с другими регионами», — отметил Василий Орлов.

Чтобы справиться с первой волной подтопления в регионе был принят ряд решений: заблаговременная эвакуация, оповещение, создание пунктов временного размещения. Были сформированы оперативные группы в помощь спасателям, проводилась эвакуация животных. Это решение подсказал опыт 2019 года, когда люди не покидали свои дома из-за животных; компенсационные меры и ликвидация последствий. Только дорожный ущерб региона составил 3 млрд 150 млн рублей. В настоящее время ожидается поступление средств из федерального бюджета на ремонт, дополнительные средства также выделены из резервного фонда области.

Для сельскохозяйственных производителей предусмотрены компенсационные меры, выработанные совместно с Минсельхозом. Кроме того, деньги выделяются на капитальный ремонт и приобретение жилья взамен утраченного.

В настоящее время в области идет вторая волна подтоплений. Регион действует по уже отработанному алгоритму: эвакуация, затем компенсационные мероприятия. Василий Орлов подчеркнул, что стратегически важными являются мероприятия по защите: углубление малых рек, определение границ зон затопления, где будет запрещено любое строительство, строительство берегозащитных сооружений.

Важной темой эфира стал предстоящий Восточный экономический форум. Акцент на форуме регион планирует сделать на сельском хозяйстве. Первый этаж выставочного павильона области будет посвящен сельскому хозяйству, второй этаж — туризму, газопереработке и газохимии. Регион готовится представить ряд перспективных проектов: предприятия по производству водорода, удобрений, биоразлагаемого пластика.

Обсудили и систему здравоохранения. Губернатор отметил, что основные проблемы региона в это области — это ветхость инфраструктуры, недостаточное качество оборудования, маленький автопарк скорой медицинской помощи и нехватка персонала. Для того, чтобы исправить ситуацию, область систематически выделяет средства на ремонт помещений, закупает необходимое оборудование и пополняет автопарк (только в 2021 году было приобретено 157 автомобилей). Для решения вопроса с дефицитом медицинских специалистов на удаленных территориях была запущена программа выделения жилья для медиков, а также единовременные выплаты до 5 млн рублей.

Говоря о главных качествах губернаторов новой волны, Василий Орлов отметил, что основным считает стратегическое планирование.

«Стратегическое планирование — это, действительно, сильная способность губернатора Амурской области. Мы отмечаем его эффективность в партнерстве с инвесторами, появление в регионе новых больших проектов, умение предвидеть ситуацию и готовить плацдарм для ее решения: от системы здравоохранения до чрезвычайных ситуаций», — отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Регионы о главном» стартовал весной 2020 года. Вместе с губернаторами директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына в прямом эфире обсуждает управленческие практики и стратегические направления развития регионов. В рамках проекта состоялось более 20 интервью с главами регионов.