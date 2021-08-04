Вашингтон, 4 августа, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Показ сериала «Властелина Колец» начнётся 2 сентября 2022 года, сообщил Amazon Prime Video в Twitter.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Всевидящее око

«2 сентября 2022 года начинается новое путешествие», — говорится в комментарии к первому официально опубликованному кадру из сериала.

https://twitter.com/LOTRonPrime/status/1422255647106617344

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съёмки сериала начались в 2019 году. Первый сезон телеверсии «Властелина колец» будет состоять из восьми эпизодов.