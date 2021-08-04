Москва, 4 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» представит главе государства кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав северокавказских республик: Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Дарья Драй, ИА REGNUM Единый день голосования

«В Дагестане партия будет рекомендовать временно исполняющего обязанности главы Республики Сергея Меликова. Он руководит Республикой чуть менее года, но уже зарекомендовал себя как эффективный управленец, обладающий необходимой волей и опытом. Под его руководством Дагестан достаточно плавно проходит через сложный период пандемии, с его приходом активизировался диалог с гражданским обществом. Это человек военный, решительный, способный добиваться поставленных целей. Уверен, что в случае одобрения его кандидатуры Сергей Алимович продолжит эффективно работать над задачами развития республики на благо ее жителей», — сказал Андрей Турчак.

В Северной Осетии-Алании «Единая Россия» предложит кандидатуру Сергея Меняйло — действующего временно исполняющего обязанности главы Республики.

«Он обладает огромным управленческим, политическим опытом, был Полномочным представителем Президента в Сибирском Федеральном округе, губернатором Севастополя, занимал высокие должности в военно-морском флоте. За последние несколько месяцев он доказал, что может и способен эффективно управлять таким непростым субъектом, как Северная Осетия. У нас нет сомнений, что под руководством Сергея Ивановича республика будет развиваться и в экономике, и в социальной сфере», — подчеркнул Секретарь Генсовета «Единой России».

В Карачаево-Черкессии, по его словам, предложена кандидатура действующего главы Республики Рашида Темрезова.

«Он уже 10 лет успешно решает задачи развития республики, повышения качества жизни в регионе, у него слаженная, сработанная команда. Считаем, что это достойный руководитель, который в случае переподтверждения полномочий сможет многое сделать для Карачаево-Черкесской республики, благополучия и процветания ее жителей», — отметил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 19 сентября выборы глав субъектов РФ пройдут в 12 субъектах РФ: Хабаровском крае, Республике Мордовия, Пензенской области, Республике Тыва, Белгородской, Ульяновской, Тульской, Тверской областях и Чеченской Республике (прямые выборы) и в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия — Алания (через голосование в парламенте).