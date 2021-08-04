Россия не будет спешить с выводами по ситуации с танкером в Оманском заливе
Нью-Йорк, США, 4 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Выводы о причастности каких-либо структур и стран к нападению на танкер в Оманском заливе, которое произошло 30 июля, делать преждевременно, сообщил 4 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Отметив, что российская сторона занимается изучением деталей произошедшего, дипломат указал на множество противоречивых нюансов. Заявив, что Москва отвергает принцип highly likely (манера бездоказательно обвинять, утвердившаяся на Западе в отношении неугодных стран со времён «дела Скрипалей»), он добавил:
Таким образом российский дипломат прокомментировал обвинения, которые звучат из Вашингтона и Лондона в отношении Тегерана, который будто бы имеет отношение к нападению 30 июля на Mercer Street в Оманском заливе.
Добавим, что накануне, 3 августа, в Оманском заливе произошло нападение на танкер Asphalt Princess.