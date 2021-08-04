Нью-Йорк, США, 4 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Выводы о причастности каких-либо структур и стран к нападению на танкер в Оманском заливе, которое произошло 30 июля, делать преждевременно, сообщил 4 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

Отметив, что российская сторона занимается изучением деталей произошедшего, дипломат указал на множество противоречивых нюансов. Заявив, что Москва отвергает принцип highly likely (манера бездоказательно обвинять, утвердившаяся на Западе в отношении неугодных стран со времён «дела Скрипалей»), он добавил:

«Нам надо увидеть факты, а не спешить делать выводы и предпринимать какие-то действия».

Таким образом российский дипломат прокомментировал обвинения, которые звучат из Вашингтона и Лондона в отношении Тегерана, который будто бы имеет отношение к нападению 30 июля на Mercer Street в Оманском заливе.

Добавим, что накануне, 3 августа, в Оманском заливе произошло нападение на танкер Asphalt Princess.