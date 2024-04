Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Гитарист Том Морелло, известный по работе в таких рок-группах, как Rage Against The Machine и Audioslave, анонсировал выход своего третьего сольного студийного альбома под названием «The Atlas Underground Fire», представив публике кавер на песню AC/DC «Highway To Hell», созданный с участием Брюса Спрингстина и Едди Веддера из Pearl Jam. Дата выхода релиза назначена на 15 октября, сообщает портал Pitchfork.

Bill Ebbesen Брюс Спрингстин

«Одна из величайших песен всех времен, исполненная двумя величайшими певцами всех времен. А потом я исполняю потрясающее гитарное соло. Всем спасибо и спокойной ночи», — написал Морелло в своих социальных сетях.

Помимо Брюса Спрингстина и Эдди Веддера, в записи нового альбома «The Atlas Underground» также приняли участие Phantogram, Крис Стэплтон, Дамиан Марл, Майк Познер и Bring Me The Horizon.