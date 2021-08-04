Тюмень, 4 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Тюмени владелец Музея частных коллекций подозревается в участии в незаконных раскопках, скупке и продаже исторических ценностей и вооружения. Об этом сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.

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Кроме того, сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении частного музея обнаружен 76 мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области. Взрывотехниками ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был вывезен на полигон и уничтожен.

Напомним, ранее директор Музея частных коллекций Гай Першинг сообщил об обысках в музее, у него на квартире и допросе в РУ ФСБ по Тюменской области.