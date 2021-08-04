Челябинск, , 19:31 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») не будет участвовать в выборах в нижнюю палату Федерального собрания восьмого созыва. Об этом он объявил в соцсетях.

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Коллаж Ивана Шилова

Ранее он собирался баллотироваться по одномандатному Металлургическому округу Челябинска. В его поддержку собрали 19 282 подписи граждан, но в подписных листах оказалось много брака.

«Поэтому сегодня возможности подать эти подписи на регистрацию у нас нет. Мы честно отработали, собрали, правда на нашей стороне», — цитирует его Накануне.Ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Барышев был избран в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу. Входит во фракцию «Единой России». Отметим, в 2021 году депутат собирался участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.