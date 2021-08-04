Опубликован трейлер эротического триллера «Соври мне правду»
Москва, 4 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Двухминутный трейлер российского эротического триллера «Соври мне правду» режиссера Ольги Акатьевой опубликован 4 августа на YouTube.
Цитата из к/ф «Любовь». Реж. Гаспар Ноэ. 2015. Франция, Бельгия
Секс вместо любви
Премьера фильма состоится 9 сентября 2021 г. Время просмотра картины — 90 мин.
В фильме снялись Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Елизавета Кононова, Павел Прилучный, Александр Обласов, Григорий Верник.