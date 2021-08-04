Москва, 4 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Несколько видов краснокнижных птиц заметили в Битцевском лесу Москвы. Об этом сообщается на официальной странице Instagram комплекса городского хозяйства столицы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В частности, на территории леса зафиксировали кулика-перевозчика, речных крачек, камышниц и трясогузок. Все эти виды птиц обитают рядом с водоемами.

«Всего в столице 569 видов «краснокнижников». Все они бережно охраняются», — сказано в сообщении.