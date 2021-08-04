Киев, 4 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Почти половина украинцев в настоящий момент поддерживают проведение досрочных парламентских выборов и выборов президента.

Cvk.gov.ua Выборы на Украине

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные сегодня, 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 48,7% украинцев, 38,3% респондентов выступили против и еще 13% затруднились с ответом.

Вместе с тем 43,2% украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента Украины, 46% граждан придерживаются противоположной точки зрения, а ещё 10,7% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Также в ходе этого опроса украинцы назвали главные проблемы для страны в настоящий момент. 63,9% респондентов считают таковой войну в Донбассе; 56,3% — коррупцию, 44% — безработицу, а 41,9% — коммунальные тарифы. Кроме того, в качестве основной проблемы Украины опрошенные называли необходимость повышения социальных выплат (21,6%), развитие экономики (14,9%) и улучшение состояния системы здравоохранения (14,5%).

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, всего опрошено 2028 респондентов методом «лицом к лицу».