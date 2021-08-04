Москва, 4 августа, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Российская рок-группа «Мумий Тролль» выпустила лайв-запись с концерта в ДК имени Горбунова, прошедшего 17−18 декабря 1998 года в Москве, на физических носителях, сообщает коллектив на своем официальном сайте.

Mumiy Troll Группа «Мумий Тролль»

Релиз двойной пластинки был осуществлен с помощью лейбла «Ультрапродакшн». Ранее записи с этого выступления уже присутствовали на некоторых изданиях группы. В августе 1999 года шесть треков оттуда были добавлены в делюкс-издание дебютного альбома под названием «Морская».

Напомним, что накануне «Мумий Тролль» опубликовали клип на совместную песню с Карой Кросс «Время утекай».