Тамбов, 4 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 4 августа, проконтролировал процесс реализации проектов благоустройства Тамбова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин проинспектировал благоустройство областного центра

Губернатор Александр Никитин держит на постоянном контроле ситуацию в каждой территории области: инспектирует реализацию новых проектов, особенно ели речь идёт о государственном финансировании, лично оценивает качество и сроки выполнения запланированных работ. Особое внимание он уделяет областному центру, в частности, хозяйственной повестке, которая больше всего волнует горожан.

Сегодня, 4 августа, в течение дня губернатор проинспектировал ряд социально значимых объектов Тамбова. Он посетил классический спальный микрорайон Лётка, настоящим центром притяжения которого является сквер имени Василия Сенько, обустроенный в 2006 году. В 2021 году по губернаторскому проекту «Народная инициатива» проводится обновление этой зоны отдыха. На пешеходных дорожках заменят плитку, здесь установят бордюрный камень, появятся новые скамейки и урны. Общий объем финансирования работ по благоустройству составляет 4,5 млн рублей. Кроме того, по губернаторскому проекту «Народная инициатива» в этом году здесь установят многофункциональный спортивный комплекс.

Глава региона поручил ответственным службам предложить дополнительные варианты обустройства этой территории.

«Сквер сам по себе очень уютный, но в нем нужно навести порядок и задействовать всю имеющуюся территорию», — сказал Александр Никитин.

Речь шла о котельной, которая не используется по назначению. Вместо неё губернатор предложил обустроить дополнительные парковочные места или новую зону отдыха сквера — как решат жители близлежащих многоэтажек.

Александр Никитин также осмотрел общественную территорию по улице Киквидзе, которую благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В благоустройстве конкретного города или района мы, в первую очередь, опираемся на мнение его жителей. Ведь обновленные территории должны быть привлекательны для всех возрастов», — отметил губернатор.

Отметим, что почти 60 тысяч жителей региона приняли участие в голосовании за объекты благоустройства, проходившее весной этого года. Город Тамбов был одним из участников голосования, по итогам которого в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет обустроено три общественные территории. Среди них — междворовое пространство в границах многоквартирных домов 73, 73В, 75Б рядом с детским садом «Дюймовочка» на улице Киквидзе. На преображение общественной территории направят 40 млн рублей. Здесь планируется установка детских игровых комплексов, спортивных площадок, скамеек, урн, озеленение и освещение.

«Тамбовская область — регион неравнодушных и отзывчивых людей. Особенно ценно активное участие жителей в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», — сказал Александр Никитин.

Глава региона также побывал в детском саду № 33 «Клубничка» в западном микрорайоне областного центра, который оценил как современный, уютный, с массой возможностей развития способностей детей. Губернатор прошел в группы, осмотрел залы для занятий и даже небольшой детсадовский огород. Он предложил дополнить грядки кустами клубники, которую доставят из Мичуринска. Тогда сладкая ягода будет не только в названии детского сада, но и на расположенных на его территории грядках.

Кроме того, Александр Никитин оценил ход ремонтных работ дороги по улице Гастелло в Тамбове. Горожане на протяжении последних нескольких лет обращались к нему с просьбой отремонтировать эту дорогу. Минувшей весной ездить по одной из главных магистралей города стало просто не выносимо — ямы, трещины, выбоины. Ремонт дороги по улице Гастелло в Тамбове стал одним из мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На данный момент выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по установке дорожного бортового камня и ремонту тротуаров. На отремонтированной проезжей части появится горизонтальная разметка термопластиком. Для соблюдения мер безопасности вдоль дороги установят ограждения, дорожные знаки. Здесь заменят светильники на энергосберегающие, будет обустроен светофор на пересечении с улицей Районная.

Губернатор остался доволен ходом выполнения запланированных работ. Он отметил важность обновления этой магистрали ведь по ней ездит большое количество машин и автобусов.

«Дорога хорошая, но надо довести дело до конца. Ищите варианты, как отремонтировать весь участок до улицы Интернациональная, — обратился Александр Никитин к ответственным лицам.

Он дал поручение администрации города Тамбова провести комплексный ремонт проезжей части этого микрорайона, в том числе фрагмента дороги между улицами Гастелло и Интернациональная