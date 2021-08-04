Москва, 4 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 27 июля по 2 августа снизились в среднем на 0,06%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За период с начала августа, по оценке Росстата, потребительские цены снизились на 0,02%, а инфляция за период с начала года сократилась до 4,53%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров подорожали печенье — на 0,6%, стерилизованное молоко и соль — на 0,4%, говядина, свинина, макаронные изделия и вермишель — на 0,3%, сычужные сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,2%, подсолнечное масло, сахар-песок, баранина, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, пшеничная мука, ржаной хлеб и гречневая крупа подорожали на 0,1%.

В то же время куриные яйца стали дешевле на 1%, жирный творог и шоколадные конфеты — на 0,3%, водка — на 0,2%, мороженая рыба, колбасы, сосиски и сардельки, сметана, чёрный чай и пшено — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В том числе морковь стала дешевле на 11,3%, помидоры — на 7,0%, картофель — на 6,4%, огурцы — на 5,3%, репчатый лук — на 0,7%, яблоки — на 0,5%

Зафиксирован рост на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубная паста и спички подорожали на 0,6%, хозяйственное мыло — на 0,5%, туалетное мыло — на 0,4%, женские прокладки — на 0,3%, зубные щётки, детские подгузники и сухие корма для домашних животных — на 0,2%, стиральный порошок и туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.

Напомним, на предыдущей неделе Росстат сообщал о нулевой инфляции в России, а за неделю до этого была зафиксирована дефляция в размере 0,01% впервые с сентября 2020 года.