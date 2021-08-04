Киев, , 19:19 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Вашингтон провели встречу с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Андрей Ермак. Помощник Президента Украины President.gov.ua

В своем комментарии глава офиса Зеленского назвал переговоры «продуктивными, откровенными и дружественными».

«Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим», — отметил Ермак, но не сообщил дополнительных подробностей.

ИА REGNUM напоминает, что Ермак и Кулеба прибыли в Вашингтон для подготовки визита главы украинского государства Владимира Зеленскогов США, который намечен на 30 августа. Сразу по прибытии глава МИД Украины поспешил заявить, что вопреки словам ряда представителей «Слуги народа», со стороны Киева при подготовке визита не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа.