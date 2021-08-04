«Екатеринбург-Арене» предстоит новая реконструкция
Екатеринбург, 4 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Стадион «Екатеринбург-Арена» вновь реконструируют после летней Универсиады-2023, заявил журналистам министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург Арена
За последние несколько лет стадион уже дважды реконструировали. Последняя реконструкция к Чемпионату мира по футболу — 2018 обошлась в 12,7 млрд рублей.
«Как только Универсиада пройдет, мы по согласованию с Минспортом будем знать суммы, которые они нам выделяют, и приступим к этому виду работ», — цитирует Рапопорта ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге решили второй раз за последние пять лет реконструировать стадион «Калининец».