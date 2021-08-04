Ижевск, 4 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Удмуртии в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом вводятся новые ограничительные меры, которые касаются предприятий общественного питания. Соответствующие изменения внес глава республики Александр Бречалов в документ о режиме повышенной готовности.

Mos.ru Московский общепит

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С 3 августа предприятия общепита на базе круглосуточных точек по продаже спиртных напитков, которые не имеют полного цикла производства, а осуществляют реализацию полуфабрикатов, не могут работать в период с 22:00 до 10:00 по местному времени. В указанные часы такие организации могут работать только в формате «навынос».

«В указанных предприятиях быстрого питания в связи с большим скоплением людей в небольших, ограниченных по размеру помещениях, с учетом несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, риск распространения COVID-19 намного выше», — пояснили в оперативном штабе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 августа в Удмуртии выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 754 случаев. Всего в республике выздоровел с начала пандемии 33 761 человек, 1242 человека как с подтвержденным коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию, скончались.

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