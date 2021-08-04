Красногорск, 4 августа, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Пилотный проезд по возможности льготного проезда в коммерческом транспорте в отдельных округах Подмосковья показал свою востребованность. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Donland.ru В автобусе

Всего с начала работы программы 1 августа 2021 года льготным проездом на коммерческом транспорте воспользовались свыше 52 тыс. раз, что составляет около 21% от всех совершенных за это время поездок.

«Чаще всего жители оплачивали проезд по социальной карте Московской области — свыше 34 тыс. человек, картой «Стрелка» — более 16 тыс. пассажиров и «Стрелкой учащегося» — порядка 2,1 тыс. человек», — сказано в сообщении.