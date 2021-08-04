Ярославль, 4 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области прокомментировали судьбу баскетбольного клуба «Буревестник». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

БК «Буревестник» Баскетболисты «Буревестника»

Как ранее сообщало ИА REGNUM команда на данный момент не заявлена ни в одну из профессиональных баскетбольных лиг, соревнования которых находятся под эгидой РФБ. Пошли разговоры о том, что ярославский «Буревестник» прекратит свое существование. Региональный власти сообщили о том, что продолжают помогать клубу и при данных непростых обстоятельствах.

«Ежегодно Правительство Ярославской области оказывает финансовую поддержку клубу «Буревестник». Объем этой поддержки, безусловно, не безграничен, и бюджет на сезон, который мы можем обеспечить, обговаривается заранее. При этом руководство клуба мы предупреждаем о необходимости учитывать подтвержденные лимиты и в случае их превышения самостоятельно планировать источники привлечения спонсорских средств. Свои обязательства по обеспечению финансирования мы всегда выполняем в полном размере. Однако гасить все долги, которые образовались у клуба, не имеем возможности. Сейчас, понимая сложность текущей ситуации, идем навстречу руководству клуба и в настоящее время изыскиваем дополнительные средства для частичного погашения задолженности перед игроками, тренерами и сотрудниками «Буревестника», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Точная сумма долгов клуба не называется. Только в 2020 году арбитражные суды Москвы, Свердловской и Ярославской области удовлетворили нескольких исков к ярославскому клубу. Так за аренду зала, в которым выступает, АНО «БК Буревестник» должно заплатить АО «Вознесенский» 3,47 миллиона рублей, включая сам долг, пени и неустойку.