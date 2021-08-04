Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Американский певец и автор песен Омар Аполло выпустил новый материал в рамках серии Spotify Singles, информирует портал Pitchfork. Релиз также включил в себя его исполнение хита 1960-х годов группы Mamas & the Papas «California Dreamin». Сингл был записан в студии East West в Лос-Анджелесе, где и был записан оригинал песни.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Я выбрал эту песню, потому что услышал ее в фильме «Чунгкингский экспресс». Они так много раз играли ее в фильме, что я стал одержим ею. Я определенно чувствовал, что это была машина времени, находясь в студии — здорово знать историю песни при записи своей версии», — рассказал артист.

До того как выпустить свой дебютный студийный альбом «Apolonio» в октябре минувшего года, Apollo появился на втором альбоме Joji «Nectar» на треке «High Hopes».