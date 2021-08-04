Киев, , 19:01 — REGNUM В партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар» заявляют, что укрепление отношений с Китаем в том виде, который предлагает власть в Киеве, представляет угрозу для безопасности Украины.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявила сегодня, 4 августа, глава партии во Львовской области Оксана Юринец.

Юринец напоминает украинской власти, что Китай выдает кредиты только под государственные гарантии, и в случае нарушения условий кредитного договора требует передать в его собственность объекты государственной собственности или землю.

«Кроме того, заставляет использовать китайские товары и специалистов при реализации проекта, на который выдан кредит», — отметила она.

Политик отмечает, что украинская сторона должна четко осознавать те серьезные риски и угрозы, которые несут договоренности с Китаем, и отстаивать прежде всего собственные экономические интересы, избегая кабальных кредитных условий.

ИА REGNUM напоминают, что в июле в партии Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. Также эксперты заявили о «глупенькой попытке» Зеленского шантажировать США с помощью Китая.