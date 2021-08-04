Пермь, 4 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Российская компания Xsolla уволила 150 сотрудников, чем привлекла внимание общественности. Об этом 4 августа сообщает «Игромания».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены!

Основатель компании Александр Агапитов разослал сотрудникам письма с уведомлением о том, что они уволены, потому что не были достаточно продуктивными. Это заявление основывается на Big Data-анализе активности работников в рабочих чатах и приложениях.

Агапитов подтвердил факт увольнения 150 сотрудников и дал комментарий по этому поводу. «Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании»,— считает глава компании.

Напомним, что Xsolla — это пермская компания с офисом в Лос-Анджелесе (США). Она занимается предоставлением платежных услуг для игровых студий.