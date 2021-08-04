Пекин, 4 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Выезд за границу и въезд в страну приостановлен для граждан Китая из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает 4 августа Синьхуа.

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Приостановлена выдача документов на въезд и на выезд. Разрешается пересекать границы только по делам первостепенной важности.

Напомним, власти Китая 4 августа сообщили о 96 новых подтверждённых случаях COVID-19. При этом 71 случай был выявлен в Китае, а 25 — привезён из-за рубежа.

Также в Китае было зарегистрировано 27 новых бессимптомных случаев заражения коронавирусом.