Москва, , 18:42 — REGNUM В Госдуме сожалеют в связи с отказом БДИПЧ ОБСЕ направлять своих наблюдателей за предстоящими 17−19 сентября выборами в нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращённых объемах не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов», — заявил Слуцкий.

Он напомнил, что делегация наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на последних выборах президента США состояла всего из 30 человек и 11 экспертов, и им такая квота никак не помешала осуществлять свою деятельность.

Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ, что почти в два раза больше.

«Поэтому данное решение скорее всего можно считать политизированным. Тем более, что в соответствующей просьбе с российской стороны говорилось исключительно о санитарных нормах, а не об ограничениях по каким-то другим причинам», — отметил парламентарий.

Он заверил, что на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами.