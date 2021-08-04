Петрозаводск, , 18:40 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета (СК РФ) изучают массовое захоронение возле бывших финских концлагерей, обнаруженное в Карелии, сообщила 4 августа журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дети в финском концлагере

Захоронение обнаружено в районе, где во время Великой Отечественной войны финскими оккупантами были созданы концлагеря для советских граждан.

«Следователи СК РФ изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей», — сказала Петренко.

Напомним, с осени 1941 года на территории тогдашней Карело-Финской ССР финскими оккупантами было организовано несколько десятков концлагерей для «ненационального» мирного населения этого региона.

В лагеря было согнано порядка 24 тыс. русских, попавших в зону финской оккупации.

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