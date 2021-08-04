Стокгольм, 4 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Ролевой экшен The Ascent показал лучший старт среди всех игр издательства Curve Digital. Об этом 4 августа сообщается на официальном сайте компании.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

За дебютный уикенд игре удалось заработать больше пяти миллионов долларов США. По данным издательства, прямые трансляции по The Ascent на YouTube и Twitch за этот период привлекли порядка 10 млн просмотров.

The Ascent — это игра в киберпанк-стилистике, созданная шведской студией Neon Giant. Её релиз состоялся 29 июля 2021 года.