4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что однополая семья, участвовавшая в скандальной рекламе «ВкусВилл», покинула Россию.

Елизавета Коробова, , 21:31 — REGNUM Заявление члена однополой семьи, ставшей участницей рекламной акции магазинов «ВкусВилл», о том, что он покинул Россию и уехал в Барселону, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 августа в социальной сети Facebook.

Улетели на крыльях любви (сс) Diricia De Wet

«Так ради этого всё и затевалось, похоже. Кто бы о них знал? Извращались бы себе на радость, а тут вот оно что! Привалило. Узники совести», — пишет Елена Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявления о якобы давлении звучат неубедительно, потому что людям откровенно наплевать на то, какая у кого ориентация.

«Да кому они нужны, чтобы их притесняли и увольняли. Уж пусть признаются, что воспользовались ситуацией и попросили убежище как «угнетённые». А то сказки рассказывают…» — отмечает Лариса В.

Некоторые комментаторы отмечают, что к простым людям, которые снялись в рекламе компании, все относятся нормально, а все стрелы были направлены в сторону оскандалившегося руководства «ВкусВилл».

»Конкретно к этим людям ни у кого не было никаких вопросов. Все возмутились «ВкусВиллом», что компания рекламировала такие отношения. Похоже на то, что семья ухватилась за выгодную ситуацию, чтобы уехать из России», — предполагает Елена В.

Магазин «ВкусВилл» © A.Savin, WikiCommons

Часть людей считает, что семья поступила правильно, воспользовавшись шумихой в своих интересах. Поэтому за них можно теперь только порадоваться, они уехали жить туда, куда, скорее всего, уже давно мечтали.

«Молодцы, кстати, они быстро воспользовались ситуацией, уехали в очень толерантную страну, в самый толерантный город страны. Через год про них все забудут, а тут удобный вариант. Никому не надо доказывать, что их притесняли на Родине из-за ориентации», — указывает Tatiana Z.

Ряд пользователей указывает на то, что уехавшей семье не стоит прибедняться и выставлять себя жертвой. Умные люди всё уже поняли, поэтому не стоит раздувать конфликт на пустом месте.

«Офигеть! Как, оказывается, просто, потеряв работу и дом, уехать за границу, в недешёвую, мягко говоря, Испанию. Там же и на работу можно быстро устроиться, и на съём/покупку жилья, видимо, есть средства. Мне пофиг на их ориентации, просто условия переезда забавные», — считает Анастасия Ч.

Барселона Грук Андрей © ИА Красная Весна

Отдельные комментаторы отмечают, что в России принято не выносить сор из избы, а любопытной Варваре, как известно, на базаре нос оторвали. Поэтому сексуальные ориентации в пределах личного пространства — это сугубо личное дело граждан.

«Поэтому я за то, чтобы жили так, как хотят, но не крича об этом на весь мир. То, что происходит у них в доме, — это их личное дело, пусть оно таковым и остаётся», — написала Ljubov R.

Напомним, 3 августа член однополой семьи, ставшей участницей рекламной акции магазинов «ВкусВилл», заявил в Instagram, что покинул Россию и уехал в Барселону.