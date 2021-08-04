Москва, 4 августа, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Три российских вуза оформили заявки на участие в федеральной программе «Приоритет 2030». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа сообщают в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Заявки на участие уже подали Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Московский городской педагогический университет. Как сообщают в Минобрнауки РФ, до окончания срока подачи заявок осталось два дня.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с момента начала приема заявок операторы программы «Приоритет 2030» получили и обработали свыше трёх тысяч вопросов от потенциальных кандидатов.