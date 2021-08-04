4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 20:31 — REGNUM Информация о том, что лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети Facebook.

Ирма Инашвили Aleko123124

«Хороший выбор, приехать в Москву. Здесь вас, в отличие от своей страны, с кресла не спихнут и не поколотят», — отмечает Тамара Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что представитель данной партии мало что значит в политической жизни Грузии. В связи с этим возникают большие вопросы о том, надо ли российским чиновникам иметь какое-либо дело с подобными грузинскими политиками.

«Это очень серьёзная политическая сила, имеет целых семь мест в грузинском парламенте. Спросите ещё у кутаисских бездомных, что они думают по этому поводу», — пишет Константин П.

Протестная акция участников оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Patriots.ge

Некоторые комментаторы отмечают, что Грузия уже многократно отторгала от себя Россию, а теперь какие-то политические силы стали внезапно наведываться в Москву за помощью. Прошлые грехи стоит помнить, пишут граждане.

«Странные люди. Сначала ненавидят Россию и русских, но когда очень хочется кушать, вдруг появляется к нам любовь. Не верится, сами решайте свои проблемы», — обращается Татьяна Р.

Часть людей считает, что, откажи в помощи этой политической силе Грузии в Москве, они тут же побегут в Вашингтон.

«Единожды предав. Они по десять раз за неделю переобуваются в воздухе. Каждый ищет прибыльное местечко. США не хотят платить за их язык? Тогда давай в Россию обратимся, может, удастся себе что-нибудь полезное выбить», — написал Николай Б.

Ряд пользователей указывает на то, что России нет никакого смысла поддерживать какие-то грузинские политические партии, ведь это внутреннее дело Грузии.

«А зачем гражданам России нищая жизнь? Надо ли тащить на себе бедные постсоветские страны? Народ в этих странах сам должен разобраться в своих вопросах, а не бегать в Москву попрошайничать», — считает Rimma I.

Ирма Инашвили с настоятелем Храма Баграта в Кутаиси Patriots.ge

Нашлись и те, кто отмечают, что Москва имеет дело с официальным Тбилиси, и те партии, которые мало за что отвечают, Кремль не интересуют.

«Для России главное — это улучшить наши отношения, и этого должны желать действующие руководители Грузии, а не какие-то отдельно взятые партии, которые ни за что не отвечают», — поделилась своим мнением Валентина Ц.

Напомним, 3 августа агентство «Sputnik Грузия» опубликовало информацию о том, что лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками.