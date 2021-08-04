Светлана Рыбина, 4 августа 2021, 20:31 — REGNUM Информация о том, что лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети Facebook.

Ирма Инашвили
Ирма Инашвили
Aleko123124

«Хороший выбор, приехать в Москву. Здесь вас, в отличие от своей страны, с кресла не спихнут и не поколотят», — отмечает Тамара Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что представитель данной партии мало что значит в политической жизни Грузии. В связи с этим возникают большие вопросы о том, надо ли российским чиновникам иметь какое-либо дело с подобными грузинскими политиками.

«Это очень серьёзная политическая сила, имеет целых семь мест в грузинском парламенте. Спросите ещё у кутаисских бездомных, что они думают по этому поводу», — пишет Константин П.

Протестная акция участников оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии»
Протестная акция участников оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии»
Patriots.ge

Некоторые комментаторы отмечают, что Грузия уже многократно отторгала от себя Россию, а теперь какие-то политические силы стали внезапно наведываться в Москву за помощью. Прошлые грехи стоит помнить, пишут граждане.

«Странные люди. Сначала ненавидят Россию и русских, но когда очень хочется кушать, вдруг появляется к нам любовь. Не верится, сами решайте свои проблемы», — обращается Татьяна Р.

Часть людей считает, что, откажи в помощи этой политической силе Грузии в Москве, они тут же побегут в Вашингтон.

«Единожды предав. Они по десять раз за неделю переобуваются в воздухе. Каждый ищет прибыльное местечко. США не хотят платить за их язык? Тогда давай в Россию обратимся, может, удастся себе что-нибудь полезное выбить», — написал Николай Б.

Ряд пользователей указывает на то, что России нет никакого смысла поддерживать какие-то грузинские политические партии, ведь это внутреннее дело Грузии.

«А зачем гражданам России нищая жизнь? Надо ли тащить на себе бедные постсоветские страны? Народ в этих странах сам должен разобраться в своих вопросах, а не бегать в Москву попрошайничать», — считает Rimma I.

Ирма Инашвили с настоятелем Храма Баграта в Кутаиси
Ирма Инашвили с настоятелем Храма Баграта в Кутаиси
Patriots.ge

Нашлись и те, кто отмечают, что Москва имеет дело с официальным Тбилиси, и те партии, которые мало за что отвечают, Кремль не интересуют.

«Для России главное — это улучшить наши отношения, и этого должны желать действующие руководители Грузии, а не какие-то отдельно взятые партии, которые ни за что не отвечают», — поделилась своим мнением Валентина Ц.

Напомним, 3 августа агентство «Sputnik Грузия» опубликовало информацию о том, что лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками.