Москва, 4 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Физическое лицо, ставшее банкротом, может быть лишено единственного жилья — как кредитором, так и финансовым управляющим, говорится в решении Верховного суда РФ по спору гражданина Владимира Балыкова с Россельхозбанком.

Цитата из х/ф «Новые времена». Реж. Чарльз Чаплин. 1936. США Дырявый башмак

Также суд постановил, что этот вопрос о лишении жилья для погашения долга должен обсуждаться на собрании кредиторов до их обращения в судебную инстанцию. Этот порядок был объявлен Верховным судом впервые после разрешения судам со стороны Конституционного суда игнорировать иммунитет на сохранение единственного жилья за должниками.

Иммунитет на сохранение единственного жилья установлен Гражданским кодексом России и гарантирует должникам сохранение в собственности их единственного жилья. Речь при этом не идёт о заложенности по ипотеке.

В апреле этого года Конституционный суд России разрешил судам решать, сохранять ли за должником единственное жильё. Это было связано с тем, что единственным жильём в иных случаях является весьма дорогостоящее.

Конституционный суд разрешил также судам определять порядок предоставления должнику замещающего жилья — от кредитора. Вот на этом и было основано решение Верховного суда России при рассмотрения дела Балыкова.

Напомним, индивидуальный предприниматель Балыков из Хабаровска не вернул 34,68 млн рублей Россельхозбанку, и банк через суд решил взыскать с него деньги как с поручителя по кредиту ООО «Восток-Инвест» (он владеет половиной активов).

Предприниматель объявил себя банкротом, однако суды постановили изъять у него дом и земельный участок — его единственное жильё, как он заявил. Однако о своём праве собственности на дом Балыков заявил уже после объявления о банкротстве. В итоге суд отправил дело Балыкова на новое рассмотрение в первую инстанцию «в ином составе».