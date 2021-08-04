4 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:01 — REGNUM Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова, в котором он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией, отметив, что крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 4 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

»Зеленский стал совершенно невменяемым. Что его слушать? Пусть лучше половым своим органом дальше на рояле играет своё финальный аккорд! Ибо уже сами украинцы хотят его скинуть с насиженного места», — указывает Alex O.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление президента Украины указывают на его нездоровое психологическое состояние.

«Зеля в очередной раз показал свою неадекватность! Крым вышел из состава Украины в рамках международного права. Поезд ушёл. Пора украинцам забыть о Крыме и строить спокойно свою жизнь», — считает Виктор Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым, вернувшись в состав России, не дал украинским нацистам устроить бойню на полуострове.

«В 2014 году Россия де-факто спасла крымчан. И это самое главное. Крым — это регион России, и отныне это навсегда. А Зеленский пускай кусает локти, ему уже в собственной стране никто не верит», — поделился своим мнением Евгений К.

Глава Крыма Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что действия киевских властей не позволят Украине не только вновь взять под контроль Крым, но и удержать в руках и другие территории.

«Всё верно сказал Аксёнов, Украина потеряла своих людей и территорию. Если Киев продолжит бестолково руководить, как и сейчас, то такой страны, как Украина, вскоре не будет, они потеряют ещё очень и очень многое», — предполагает Юрий Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский делает всё, чтобы Украина вновь воссоединилась с Крымом, но уже в составе Российской Федерации.

«Возвращение большей части территории Украины в состав России — вот неизбежное будущее. Это лишь вопрос времени», — отмечает Михаил Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что на заявления президента Украины пора перестать обращать внимания.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Зачем этому клоуну вообще что-то отвечать?! Только лишний пиар этому шуту делают. Пущай оно там пищит для кучки обдолбанных нациков. Пусть что угодно, хоть Кубань с Ростовом им обещает, не стоит на них внимания обращать», — написал Дмитрий Ф.

Напомним, 3 августа глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал в соцсети «ВКонтакте» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией, заявив, что крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы.