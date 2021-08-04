Сыктывкар, 4 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 277 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 108 случаев, Ухте — 55, Усть-Вымском районе — 21. Под медицинским наблюдением остаются 6249 человек.

За сутки в медучреждениях республики скончались семь пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1238 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми отказались от широкого празднования столетнего юбилея республики из-за роста заболеваемости COVID-19.