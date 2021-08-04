Москва, , 18:17 — REGNUM Свыше 30 кораблей и подводных лодок, не менее 10 тыс. военнослужащих и десятки единиц бронетехники задействовано в начавшейся командно-штабной тренировке Северного флота, сообщает 4 августа пресс-служба флота.

Военно-морские учения Mil.ru

Тренировка будет продолжаться несколько дней под руководством командующего Северным флотом, в ней будут участвовать как морские силы, так и сухопутные соединения армейского корпуса, подчиненного командованию этого объединения.

«Практическая часть тренировки продлится в течение нескольких дней. Всего в тренировке задействовано более 10 тысяч личного состава, 70 единиц бронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения», — указано в сообщении.

«В ходе тренировки будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения задач по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений», — уточняет пресс-служба флота.

Кроме того, тренировка направлена на проверку степени подготовки войск и сил Северного флота к масштабным стратегическим учениям, назначенным на осень 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот с 1 января 2021 года получил статус военного округа и является не только военно-морским, но и межвидовым стратегическим объединением Вооруженных сил России.

Читайте ранее в этом сюжете: России и Китаю предложили вразумить США