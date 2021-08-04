Москва, 4 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. С момента начала приема заявок оператором программы государственной поддержки вузов «Приоритет 2030» было получено и обработано свыше трёх тысяч вопросов от потенциальных кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Для того чтобы максимально эффективно организовать работу с поступающими от вузов вопросами, мы разделили их на две категории: частные и общие. Частные вопросы мы продолжаем отрабатывать в ручном режиме — даем индивидуально ответы и проводим видеоконсультации. Общие вопросы стали основой для организации и проведения специальных вебинаров.», — рассказывает заместитель директора ФГАНУ «Социоцентр» Сергей Зверев.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ провело серию вебинаров с кандидатами на участие в программе «Приоритет 2030». В ней приняли участие более 450 руководителей российских вузов.