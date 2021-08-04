Калуга, 4 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Калужской области в последние два года возросла результативность решения проблем обманутых дольщиков, сообщили 4 августа ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ. В регионе создан региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, при помощи которого реализуются механизмы восстановления прав граждан-участников долевого строительства, предусмотренные на федеральном уровне.

77metrov.ru Дольщики

В 2018—2019 годах решены проблемы порядка 500 пострадавших соинвесторов строительства четырёх проблемных объектов. За 2020 год решены проблемы около 100 дольщиков по 4 объектам. В июле 2021 года введён в эксплуатацию 1 долгострой (81 гражданин). Таким образом, пояснили в министерстве, о срыве ввода в эксплуатацию проблемных домов речи не идёт.

Напомним, ранее Фонд дольщиков выступил с заявлением, что в ряде регионов России, включая Калужскую область, сорваны сроки ввода проблемных домов во втором квартале 2021 года. В фонде сообщили, что ни один из запланированных домов не был сдан за отчётный период. Всего из запланированных к сдаче в российских регионах 63 объектов ввели в эксплуатацию только десять. Всего на контроле властей находятся 1,6 тыс. проблемных объектов. Жильё в них приобрели 62,2 тыс. человек.

Как отметили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, вместе с тем при ежеквартальном формировании плана-графика были перенесены сроки восстановления прав граждан по нескольким объектам. Например, по адресу г. Калуга, ул. Пухова, д.56 срок ввода был перенесен в связи с большим объемом строительных работ. Дом уже введен 23.07.2021 г. Восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома по адресу Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Московская, д. 103, планируется путем обращения взыскания на заложенное имущество застройщика. В связи с обжалованием застройщиком судебного решения об обращении взыскания на предмет залога срок решения данного вопроса перенесен.

В связи с длительными сроками проведения процедуры банкротства застройщика, а также мероприятий, необходимых для передачи объекта новому застройщику, срок восстановления прав граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз Боровский, ул. Молодежная, д. 12а, перенесен. Сейчас объект незавершенного строительства передан новому застройщику, которым в настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для завершения строительства. Восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов по адресам: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Парижской Коммуны, д. 8 и д.8а. осуществляется путем предоставления им жилых помещений в других многоквартирных домах. В настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов, в связи с чем сроки также были перенесены.

Ведётся сотрудничество с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в целях выделения денежных средств региону для софинансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан-участников долевого строительства.

В прошлом году заключено соглашение с фондом в отношении многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Парижской Коммуны, д. 48 (39 граждан). Объект передан региональному фонду для завершения строительства. В настоящее время региональным фондом проводятся мероприятия, необходимые для завершения строительства.

В 2021 году заключено дополнительное соглашение в целях финансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан трех проблемных объектов: г. Калуга, ул. Пригородная, д.41, г. Людиново д.8 и д.10 (112 граждан). Наблюдательным советом фонда 28 июля 2021 года принято решение о выплате возмещения гражданам, заключившим договоры участия в долевом строительстве с застройщиком ООО «Комфорт» в отношении объектов, расположенных по адресу: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, проспект Машиностроителей, д. 8, д.10.В ближайшее время ожидаем решение наблюдательного совета фонда в отношении многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д.41. Права участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г. Обнинск, ж/к «Зеленый остров», проспект Ленина восстановлены путём выплаты гражданам денежных средств. (В связи с отсутствием оснований не исключен из единого реестра проблемных объектов и план-графика).Завершение строительства одного многоквартирного дома осуществляется застройщиком самостоятельно. Два многоквартирных дома переданы новым застройщикам в рамках процедуры банкротства. Восстановление прав граждан-участников долевого строительства по четырём многоквартирным домам осуществляется с использованием механизма публично — правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства"Восстановление прав граждан-участников долевого строительства 1 многоквартирного дома планируется путем обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке. По трём многоквартирным домам в целях выплаты гражданам денежных средств осуществляется процедура реализации имущества должника в рамках процедуры банкротства. Права граждан участников-долевого строительства шести многоквартирных домов планируется восстановить при помощи компенсационных мер. В целях восстановления прав граждан двух проблемных объектов принят закон, предусматривающий предоставление в собственность граждан бесплатно земельных участков. В целях привлечения инвесторов к решению проблем дольщиков внесены изменения в областной закон, предусматривающие предоставление застройщикам, принявшим на себя обязательства по предоставлению квартир гражданам, земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта.