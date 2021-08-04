Около 700 пострадавшим дольщикам помогли с 2018 г. в Калужской области
Калуга, 4 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Калужской области в последние два года возросла результативность решения проблем обманутых дольщиков, сообщили 4 августа ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ. В регионе создан региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, при помощи которого реализуются механизмы восстановления прав граждан-участников долевого строительства, предусмотренные на федеральном уровне.
В 2018—2019 годах решены проблемы порядка 500 пострадавших соинвесторов строительства четырёх проблемных объектов. За 2020 год решены проблемы около 100 дольщиков по 4 объектам. В июле 2021 года введён в эксплуатацию 1 долгострой (81 гражданин). Таким образом, пояснили в министерстве, о срыве ввода в эксплуатацию проблемных домов речи не идёт.
Напомним, ранее Фонд дольщиков выступил с заявлением, что в ряде регионов России, включая Калужскую область, сорваны сроки ввода проблемных домов во втором квартале 2021 года. В фонде сообщили, что ни один из запланированных домов не был сдан за отчётный период. Всего из запланированных к сдаче в российских регионах 63 объектов ввели в эксплуатацию только десять. Всего на контроле властей находятся 1,6 тыс. проблемных объектов. Жильё в них приобрели 62,2 тыс. человек.
Как отметили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, вместе с тем при ежеквартальном формировании плана-графика были перенесены сроки восстановления прав граждан по нескольким объектам. Например, по адресу г. Калуга, ул. Пухова, д.56 срок ввода был перенесен в связи с большим объемом строительных работ. Дом уже введен
В связи с длительными сроками проведения процедуры банкротства застройщика, а также мероприятий, необходимых для передачи объекта новому застройщику, срок восстановления прав граждан — участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз Боровский, ул. Молодежная, д. 12а, перенесен. Сейчас объект незавершенного строительства передан новому застройщику, которым в настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для завершения строительства. Восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов по адресам: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Парижской Коммуны, д. 8 и д.8а. осуществляется путем предоставления им жилых помещений в других многоквартирных домах. В настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов, в связи с чем сроки также были перенесены.
Ведётся сотрудничество с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в целях выделения денежных средств региону для софинансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан-участников долевого строительства.
В прошлом году заключено соглашение с фондом в отношении многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Парижской Коммуны, д. 48 (39 граждан). Объект передан региональному фонду для завершения строительства. В настоящее время региональным фондом проводятся мероприятия, необходимые для завершения строительства.
В 2021 году заключено дополнительное соглашение в целях финансирования мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан трех проблемных объектов: г. Калуга, ул. Пригородная, д.41, г. Людиново д.8 и д.10 (112 граждан). Наблюдательным советом фонда 28 июля 2021 года принято решение о выплате возмещения гражданам, заключившим договоры участия в долевом строительстве с застройщиком ООО «Комфорт» в отношении объектов, расположенных по адресу: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, проспект Машиностроителей, д. 8, д.10.В ближайшее время ожидаем решение наблюдательного совета фонда в отношении многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Пригородная, д.41. Права участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г. Обнинск, ж/к «Зеленый остров», проспект Ленина восстановлены путём выплаты гражданам денежных средств. (В связи с отсутствием оснований не исключен из единого реестра проблемных объектов и план-графика).Завершение строительства одного многоквартирного дома осуществляется застройщиком самостоятельно. Два многоквартирных дома переданы новым застройщикам в рамках процедуры банкротства. Восстановление прав граждан-участников долевого строительства по четырём многоквартирным домам осуществляется с использованием механизма публично — правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства"Восстановление прав граждан-участников долевого строительства 1 многоквартирного дома планируется путем обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке. По трём многоквартирным домам в целях выплаты гражданам денежных средств осуществляется процедура реализации имущества должника в рамках процедуры банкротства. Права граждан участников-долевого строительства шести многоквартирных домов планируется восстановить при помощи компенсационных мер. В целях восстановления прав граждан двух проблемных объектов принят закон, предусматривающий предоставление в собственность граждан бесплатно земельных участков. В целях привлечения инвесторов к решению проблем дольщиков внесены изменения в областной закон, предусматривающие предоставление застройщикам, принявшим на себя обязательства по предоставлению квартир гражданам, земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта.