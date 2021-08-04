Белград, 4 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Сербия 4 августа вспоминает жертв военной операции «Буря» против Республики Сербской Краины (Хорватия), которая началась в этот день в 1995 году.

Liveinternet.ru Операция «Буря». Хорватия.1995

В ходе операции было убито почти 2000 сербов, 220 000 покинули Хорватию.

Председатель Союза сербов в балканском регионе Миодраг Линта заявил в эфире телеканала РТС, что операция «Буря» является самым большим военным преступлением в Европе после окончания Второй мировой войны и окончательным актом этнической чистки сербского народа на территории сегодняшней Хорватии.

Линта добавил, что Хорватия все еще отказывается платить пенсии сербским гражданам, возвращать средства, которые они держали в хорватских банках, и выплачивать компенсации за уничтоженное имущество.

Напомним, что 4 августа 1995 года на территории Республики Сербская Краина, которая в 1991 году провозгласила автономию в рамках отделившейся от СФРЮ Хорватии, началась операция хорватской армии и полиции «Буря» с целью уничтожения республики.