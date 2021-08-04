Киев, 4 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Глава Харьковского областного совета, представителю партии «Слуга народа» Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

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Об этом 4 августа сообщило национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Лидеры «Слуги народа» эту информацию еще не комментировали.

Напомним, что представитель президентской партии Артур Товмасян был избран главой Харьковского областного совета нынешнего созыва в декабре 2020 года, по результатам местных выборов, состоявшихся осенью прошлого года.