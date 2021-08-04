Архангельск, 4 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 217 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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По данным штаба, среди новых заболевших — 87 архангелогородцев, 54 северодвинца, 19 жителей Котласа, 12 — Коряжмы. По 11 заболевших зарегистрировано в Котласском и Ленском районах, десять — в Приморском, четыре — в Вилегодском, по три — в Вельском и Пинежском районах, два — в Лешуконском и один — в Холмогорском районе.

Число выздоровевших после COVID-19 за последние сутки пополнили 267 человек.