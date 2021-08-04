Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург поступила самая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 137 400 комплектов доз. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года», — сказал губернатор Александр Беглов.

Записаться на прививку можно через телефонную службу «122», сайт www.gorzdrav.spb.ru, портал «Госуслуги», а также через колл-центры поликлиник.

На сегодняшний день в Петербурге открыто 146 пунктов вакцинации от COVID-19. За весь период привито 1 342 952 человека, из них 1 032 386 полностью завершили цикл вакцинации.