Екатеринбург, 4 августа 2021, 18:06 — REGNUM Из борьбы за места в Законодательном собрании Свердловской области выбыли три политические партии, сообщили в избирательной комиссии региона.
Приём документов в избиркоме завершили в 18:00 4 августа (время местное). Сдать нужные бумаги вовремя не смогла «Российская партия свободы и справедливости», а также партии «Коммунисты России» и «Родина».
Борьбу продолжат восемь партий, включая «Зелёную альтернативу» и «Новых людей».
Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата направит на сентябрьские выборы 12 тыс. наблюдателей.
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