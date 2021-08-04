Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM Из борьбы за места в Законодательном собрании Свердловской области выбыли три политические партии, сообщили в избирательной комиссии региона.

Неудача Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

Приём документов в избиркоме завершили в 18:00 4 августа (время местное). Сдать нужные бумаги вовремя не смогла «Российская партия свободы и справедливости», а также партии «Коммунисты России» и «Родина».

Борьбу продолжат восемь партий, включая «Зелёную альтернативу» и «Новых людей».

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата направит на сентябрьские выборы 12 тыс. наблюдателей.

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