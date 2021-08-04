Вашингтон, 4 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Во втором квартале этого года долг американцев за ЖКХ вырос на $313 млрд — на 2,1%. Таких больших долгов у граждан США ранее никогда не было, сообщает 4 августа CNN со ссылкой на данные Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги

Это крупнейший номинальный скачок с 2007 года и самый большой процентный рост за последние семь с половиной лет.

В конце июня сумма долга американцев поднялась до $14,96 трлн долларов, что является самой крупной цифрой за всю историю.

Отметим, что это на $812 млрд больше, чем показатели конца 2019 года, когда еще не началась пандемия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что если у американской, японской или британской экономики возникнут серьезные затруднения, то их огромный государственный долг окажется той гирей, которая потащит их вниз.

Ранее появилась статистика ЦСР, согласно которой лидерами по государственному долгу оказались Япония, США и Великобритания.