Санкт-Петербург, 4 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылся второй по счету шатер для вакцинации горожан от коронавирусной инфекции. Мобильный пункт развернулся у станции метро «Приморская» в Василеостровском районе города. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Vk.com/vonews Шатер вакцинации у метро «Приморская» (цитата группы «ВК» Василеостровский район Санкт-Петербурга)

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Мобильный пункт вакцинации развернулся на противоположной стороне улицы Одоевского. Старт работы проинспектировали представители отдела здравоохранения администрации Василеостровского района и Городской поликлиники №3, которая обслуживает пункт.

«Здесь на прививку смогут принимать до 50 человек в день. Для вакцинации не требуется предварительная запись. Расположение у станции метро позволит желающим сделать прививку от COVID-19, потратив на это минимум времени», — рассказали в Смольном.

Пункт вакцинации работает ежедневно с 11:00 до 19:00 мск.

Добавим, что всего в Петербурге работают 146 стационарных и 40 мобильных пунктов вакцинации, в том числе два шатра — у входа в Парк 300-летия Петербурга и у метро «Приморская». Полностью в городе привито 1 334 850 человек из 2,6 млн запланированных горожан.