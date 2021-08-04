Киев, 4 августа, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины начала срочную внеплановую проверку Верховного cуда, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном 4 августа.

Wadco2 Верховный суд Украины

В политсиле уверены, что единственной целью этой проверки является оказание давления на суд.

«Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой Зеленским внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими», — считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии подчеркнули, что под влиянием президента Зеленского Служба безопасности Украины превращается в «преступную организацию», которая занимается «террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ», а теперь еще и уничтожением судебной ветви власти. Таким образом, власть хочет лишить украинцев права на отстаивание своих интересов в независимых судах, а значит, и на демократическое, правовое обновление власти, убеждены в ОПЗЖ.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны. Мы считаем недопустим давление на суды в любых его проявлениях и продолжим борьбу за независимость судебной власти Украины от других ветвей власти», — говорится в заявлении партии.

Также в ОПЗЖ подчеркнули, что преследование членов партии, фабрикация уголовных дел и беспрецедентные попытки власти расправиться с оппозицией не помешают политсиле противостоять «правовому беспределу» в стране.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СБУ сообщила, что ею заблокирована деятельность общественной организации «Патриоты — За жизнь», под прикрытием которой якобы совершались преступления и провокационные действия, направленные на «расшатывание ситуации в стране». В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что это очередное фейковое заявление власти, основанное на показаниях, которые силовым путем выбивались из свидетеля, выкраденного накануне сотрудниками СБУ.

В июле Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения судьёй главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, что вызвало крайнее неудовольствие в офисе президента Украины.