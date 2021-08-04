Калининград, 4 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. На одной из улиц Калининграда автомобиль протаранил мини-рынок, сообщает 4 августа региональное управление ГИБДД.

Транспортное движение

На данный момент известно о гибели одного человека. Число пострадавших уточняется.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. Автомобиль «Мерседес» снёс дорожное ограждение, а затем через тротуар въехал в мини-рынок, протаранив несколько палаток.

Причины и подробности происшествия выясняются.