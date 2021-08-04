В «Спартаке» объяснили, почему игра с «Уралом» закончилась ничьёй
Тренер «Спартака» Абаскаль объяснил ничью с «Уралом» спешкой футболистов
Москва, 30 марта, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Матч 22‑го тура МИР РПЛ «Спартак» — «Урал» состоялся 30 марта в Москве и завершился со счетом 0:0. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры пояснил журналистам, что его команда не смогла добиться положительного результата из-за спешки.
По его мнению, команда хорошо поработала на поле, показала настрой, доминировала и действовала агрессивно.
«Соперник играл статично, но где-то торопились, где-то выбирали удар вместо паса. В целом всё было хорошо, за исключением финальной стадии атаки», — так прокомментировал игру Абаскаль.
Теперь «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. «Урал» набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.
«Спартак» переведёт все средства, вырученные с матча, на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче РПЛ. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:1.
Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с московским ЦСКА в Сочи, встреча завершилась со счётом 2:2.
Калининградская «Балтика» одержала победу над «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0.