Москва, 30 марта, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Матч 22‑го тура МИР РПЛ «Спартак» — «Урал» состоялся 30 марта в Москве и завершился со счетом 0:0. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры пояснил журналистам, что его команда не смогла добиться положительного результата из-за спешки.

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По его мнению, команда хорошо поработала на поле, показала настрой, доминировала и действовала агрессивно.

«Соперник играл статично, но где-то торопились, где-то выбирали удар вместо паса. В целом всё было хорошо, за исключением финальной стадии атаки», — так прокомментировал игру Абаскаль.

Теперь «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. «Урал» набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Спартак» переведёт все средства, вырученные с матча, на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче РПЛ. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:1.

Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с московским ЦСКА в Сочи, встреча завершилась со счётом 2:2.

Калининградская «Балтика» одержала победу над «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0.