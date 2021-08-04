Белград, , 18:30 — REGNUM Навязанные решения не могут быть хорошими, и это касается и решения бывшего верховного представителя международного сообщества по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство этой балканской страны норму о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Такое мнение высказал 4 августа в Белграде президент Сербии Александр Вучич после встречи с лидером боснийских сербов, членом президиума БиГ Милорадом Додиком.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вучич напомнил, что Сербия уважает территориальную целостность как Боснии и Герцеговины, так и Республики Сербской.

Президент Сербии добавил, что на повестке переговоров с делегацией Республики Сербской были и экономические вопросы. Он сказал, что Сербия возьмет на себя 80% расходов на строительство автодороги между городами Рача и Бьелина и полностью профинансирует строительство моста через реку Саву.

«Это будет вклад в дружбу всех народов и братство сербского народа. Эта дорога ведет к Баня-Луке и Сараево, но связывает Сербию со вторым по величине городом в Республике Сербской, с Бьелиной», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что решение бывшего верховного представителя по БиГ Валентина Инцко ввести закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» вызвало политический кризис в Боснии и Герцеговине. Республика Сербская отказывается применять этот закон.